Leobendorf II liest Andrä-Wördern die Leviten

1. Klasse Nordwest: Rund 100 Besucher wollten sich das Spiel des SV Leobendorf II gegen den SV St. Andrä-Wördern nicht entgehen lassen. Der SV St. Andrä-Wördern setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:5 gegen die Zweitvertretung des SV Leobendorf die dritte Niederlage.

Leobendorf II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Stift traf in der sechsten Minute zur frühen 1:0-Führung. Die Gastgeber bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Kevin Freudenberger beförderte den Ball in der 21. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Spitzenreiters auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Luger-Doppelpack brachte Entscheidung

Markus Luger gelang ein Doppelpack (70./73.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Lukas Weber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Leobendorf II (85.). Letztlich feierte Leobendorf II gegen Andrä-Wördern nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Leobendorf II einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

St. Andrä/W. ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Gast hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Leobendorf II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Ladendorf an. Einen Tag später empfängt der SV St. Andrä-Wördern den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – SV St. Andrä-Wördern, 5:0 (2:0)

85 Lukas Weber 5:0

73 Markus Luger 4:0

70 Markus Luger 3:0

21 Eigentor durch Kevin Freudenberger 2:0

6 Thomas Stift 1:0