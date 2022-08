SC Ladendorf kämpft sich dank Osmera zum Punkt gegen Niederleis

Details Montag, 29. August 2022 04:14

1. Klasse Nordwest: Etwa 110 Zuschauer kamen in die Buschberg-Arena nach Niederleis, um das Spiel des USV Niederleis gegen den SC Ladendorf mitzuverfolgen. Sieger bekamen die Besucher allerdings keinen zu sehen. Im Spiel USV Niederleis gegen den SC Ladendorf trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis.

Schon nach 14 Minuten waren die Gastgeber in Unterzahl. Alexander Schindler sah nach einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. Doch die Unterzahl ließ Niederleis nicht verzweifeln - im Gegenteil. Dominik Halamka brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des USV Niederleis über die Linie (30.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Osmera-Doppelpack rettet den Punkt

Die Hausherren kamen auch motiviert aus der Kabine. Nach 50 Minuten beförderte Frantisek Lörinczi das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Dann wachten die Gäste aus Ladendorf aber auf. Petr Osmera schlug doppelt zu und glich damit für den SC Ladendorf zum 2:2 aus (71./75.). Thomas Forster (Ladendorf) sah nach 91 Minuten noch die Gelb-Rote Karte. Alles sprach für einen Sieg des USV Niederleis, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Ladendorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Beide Mannschaften stehen mit vier Punkte auf dem sechsten bzw. siebenten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Sonntag tritt Niederleis beim SV Göllersdorf an, während der SC Ladendorf zwei Tage zuvor die Reserve des SV Leobendorf empfängt.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SC Ladendorf, 2:2 (1:0)

75 Petr Osmera 2:2

71 Petr Osmera 2:1

50 Frantisek Loerinczi 2:0

30 Dominik Halamka 1:0