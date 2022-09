Heimsieg gegen Hausleiten: Obritz krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 03. September 2022 01:25

1. Klasse Nordwest: Rund 80 Zuschauer kamen in das Buchbergstadion nach Obritz und wollten sich das Spiel des UFC Obritz gegen den SV Hausleiten nicht entgehen lassen. Im Spiel des UFC Obritz gegen den SV Hausleiten gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Obritz.

Die Hausherren zeigten von Beginn an einen starken Auftritt. Anton Weinwurm brachte den UFC Obritz in der 16. Spielminute in Führung. Lukas Trnka versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (23.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Hausleiten sorgte nochmal für Spannung

Mit dem 3:0 von David Jukl für Obritz war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Doch die Gäste aus Hausleiten wollten noch nicht das Handtuch werfen. Gregor Babka verkürzte für den SV Hausleiten später in der 72. Minute auf 1:3. Die Gäste witterten ihre Chance und Matthias Überraker schoss den Ball zum 2:3 ein (79.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Hausleiten deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der SV Hausleiten noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Beim UFC Obritz präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Obritz wird der Tabelle zum jetzigen Saisonzeitpunkt nur bedingt Bedeutung bemessen. Nichtsdestotrotz freut sich der UFC Obritz über den Sprung an die Tabellenspitze. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Obritz.

Der SV Hausleiten findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von Hausleiten bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Der UFC Obritz tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USV Niederleis an. Zwei Tage später empfängt der SV Hausleiten die USVG Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Hausleiten, 3:2 (2:0)

79 Matthias Ueberraker 3:2

72 Gregor Babka 3:1

60 David Jukl 3:0

23 Lukas Trnka 2:0

16 Anton Weinwurm 1:0