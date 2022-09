Balukh in Topform: Göllersdorf deklassiert Niederleis

Details Montag, 05. September 2022 01:33

1. Klasse Nordwest: Etwa 130 Zuschauer kamen nach Göllersdorf und wollten sich das Spiel der 4. Runde zwischen dem SV Göllersdorf und dem USV Niederleis nicht entgehen lassen. Die zahlreichen Besucher bekamen gleich sieben Tore zu sehen. Göllersdorf führte Niederleis nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor.

Die Gastgeber konnten sich in diesem Spiel auf einen Mann verlassen. In Topform präsentierte sich Ihor Balukh, der einen lupenreinen Hattrick markierte (7./10./31.) und dem USV Niederleis einen schweren Schlag versetzte. Der tonangebende Stil des SV Göllersdorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Vier Balukh-Treffer

Martin Duris versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des Heimteams und verkürzte auf 3:1. Mit weiteren Toren von Balukh (63.), Josef Ulzer (78.) und Rudolf Neunteufl (82.) stellte Göllersdorf den Stand von 6:1 her. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Göllersdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Göllersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SV Göllersdorf bei.

Niederleis findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am kommenden Samstag trifft Göllersdorf auf die Reserve des SV Leobendorf, der USV Niederleis spielt tags zuvor gegen den UFC Obritz.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – USV Niederleis, 6:1 (3:0)

82 Rudolf Neunteufl 6:1

78 Josef Ulzer 5:1

63 Ihor Balukh 4:1

57 Martin Duris 3:1

31 Ihor Balukh 3:0

10 Ihor Balukh 2:0

7 Ihor Balukh 1:0