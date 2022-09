SC Enzersfeld/W. feiert gegen Hadres/M. einen klaren Auswärtssieg

Details Sonntag, 11. September 2022 00:36

1. Klasse Nordwest: Rund 75 Besucher kamen nach Untermarkersdorf und wollten das Spiel der 5. Runde zwischen dem UFC Hadres/Markersdorf und dem SC Enzersfeld/W. mitverfolgen. Hadres/M. steckte gegen den SC Enzersfeld/W. eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Enzersfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den UFC Hadres/M. einen klaren Erfolg.

In den ersten zwanzig Minuten konnte kein Team etwas Zählbares auf die Anzeigentafel bringen. Für den Führungstreffer des SC Sparkasse Enzersfeld/W. zeichnete Kevin Steiner verantwortlich (20.). Lukas Gottwald beförderte das Leder nur wenige Minuten später zum 2:0 der Gäste über die Linie (25.). Mit dem 3:0 durch Richard Strauss schien die Partie bereits in der 36. Minute mit dem Ligaprimus einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte Steiner seinen zweiten Treffer nach (41.). Zur Halbzeit blickte der SC Enzersfeld/W. auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Die zweite Halbzeit begann wieder mit starken Gästen. Steiner vollendete zum fünften Tagestreffer in der 48. Spielminute. Matthias Toifl erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für Hadres/M. Mit dem Ende der Spielzeit strich Enzersfeld gegen die Gastgeber die volle Ausbeute ein.

Steiner-Dreierpack: SC Enzersfeld/W. gewährt nur Ehrentreffer

Der UFC Hadres/M. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Hadres/M. im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 14 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nordwest. In dieser Saison sammelte Hadres/M. bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage des UFC Hadres/M. bleibt angespannt. Gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Enzersfeld/W. einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Angriff von Enzersfeld wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 13-mal zu. Die Saisonbilanz des SC Sparkasse Enzersfeld/W. sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte der SC Enzersfeld/W. lediglich eine Niederlage ein. Enzersfeld ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Hadres/M. Nach der Niederlage gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W. ist der UFC Hadres/M. aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nordwest.

Am kommenden Sonntag trifft Hadres/M. auf den SV Hausleiten, der SC Enzersfeld/W. spielt tags zuvor gegen den SV Unterstinkenbrunn.

1. Klasse Nordwest: UFC Hadres/M. – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 1:5 (0:4)

64 Matthias Toifl 1:5

48 Kevin Steiner 0:5

41 Kevin Steiner 0:4

36 Richard Strauss 0:3

25 Lukas Gottwald 0:2

20 Kevin Steiner 0:1