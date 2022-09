Obritz siegt im Spitzenspiel gegen Leobendorf II

Details Samstag, 17. September 2022 00:20

1. Klasse Nordwest: Rund 85 Zuschauer kamen in das Buchbergstadion nach Obritz. Die Zweitvertretung des SV Leobendorf verlor die Tabellenführung durch eine 3:4-Niederlage gegen den UFC Obritz. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gäste starteten zunächst besser. Markus Luger brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. Leobendorf II bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Lukas Gattermayer für den 1:1-Ausgleich sorgte (20.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Jukl schnürte einen Doppelpack (27./35.), sodass Obritz fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Jukl-Dreierpack: 4:1 als Vorentscheidung

Die Führung ließ die Heimischen mit breiter Brust aus den Kabinen kommen. Mit dem 4:1 durch Jukl schien die Partie bereits in der 50. Minute mit dem neuen Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Thomas Stift verkürzte für den SV Leobendorf II später in der 62. Minute auf 2:4. Lukas Weber war zur Stelle und markierte per Strafstoß das 3:4 der Gäste (73.). Nun wurde es nochmal spannend, doch die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Unter dem Strich verbuchte der UFC Obritz gegen Leobendorf II einen 4:3-Sieg.

Bei Obritz präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Die errungenen drei Zähler gingen für den UFC Obritz einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Obritz.

Der SV Leobendorf II ist mit elf Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. 19 Tore – mehr Treffer als Leobendorf II erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nordwest. Nur einmal gab sich der SV Leobendorf II bisher geschlagen.

Der UFC Obritz tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Stronsdorf an. Einen Tag später empfängt Leobendorf II die USVG Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Leobendorf II, 4:3 (3:1)

73 Lukas Weber 4:3

62 Thomas Stift 4:2

50 David Jukl 4:1

35 David Jukl 3:1

27 David Jukl 2:1

20 Lukas Gattermayer 1:1

17 Markus Luger 0:1