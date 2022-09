SV Spillern gewinnt bei St. Andrä-Wördern und klettert hoch

Details Sonntag, 18. September 2022 00:47

1. Klasse Nordwest: Etwa 90 Fans wollten sich das Spiel der 6. Runde nicht entgehen lassen. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Spillern. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen Andrä-Wördern durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Spillern wurde der Favoritenrolle gerecht.

Über eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Jakob Schlee brachte St. Andrä/W. in der 32. Minute ins Hintertreffen und den SV Spillern in Front. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Armin Kamenjasevic mit dem 2:0 für den SV Spillern zur Stelle (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nik Ablinger vollendete zum dritten Tagestreffer in der 75. Spielminute. Dominik Kresser verkürzte für den SV St. Andrä-Wördern später in der 87. Minute auf 1:3. Am Schluss gewann der SV Spillern gegen den Gastgeber.

St. Andrä-Wördern weiter sieglos

Andrä-Wördern bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Im Angriff von St. Andrä/W. herrscht Flaute. Erst viermal brachte der SV St. Andrä-Wördern den Ball im gegnerischen Tor unter. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der SV St. Andrä-Wördern wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Spillern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Der SV Spillern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 17 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Spillern. In dieser Saison sammelte Spillern bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Andrä-Wördern klar erkennbar, sodass bereits 19 Gegentreffer hingenommen werden mussten.

Am kommenden Samstag trifft St. Andrä/W. auf den SV Unterstinkenbrunn, der SV Spillern spielt tags zuvor gegen den SC Ladendorf.

1. Klasse Nordwest: SV St. Andrä-Wördern – SV Spillern, 1:3 (0:2)

87 Dominik Kresser 1:3

75 Nik Ablinger 0:3

45 Armin Kamenjasevic 0:2

32 Jakob Schlee 0:1