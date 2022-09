Niederleis schickt Hadres/M. mit Packung nach Hause

Details Montag, 26. September 2022 00:23

1. Klasse Nordwest: Über 120 Besucher kamen in die Buschberg-Arena nach Niederleis. Niederleis kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging der USV Niederleis als Favorit ins Spiel gegen Hadres/M. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Heimelf begann stark und ging auch relativ früh in Führung. Niederleis ging durch Patrik Frithum in der 14. Minute in Führung. Dominik Halamka trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Mit der Führung für den USV Niederleis ging es in die Kabine. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Daniel Fitz schnürte einen Doppelpack (48./53.), sodass das Heimteam fortan mit 4:0 führte. In Minute 60 musste Jörg Kornherr (Hadres/M.) nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vom Platz. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Christoph Klapka (62.), Alexander Schindler (67.) und Daniel Vogelsang (78.), die weitere Treffer für Niederleis folgen ließen. In der Schlussphase gelang Christoph Johannes Zeissl noch der Ehrentreffer für den UFC Hadres/M. (83.). Den Vorsprung des USV Niederleis ließ Ricardo Terkl in der 85. Minute auf 8:1 anwachsen. Letztlich feierte Niederleis gegen Hadres/M. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Niederleis schießt sich ins Spitzenfeld

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USV Niederleis im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Niederleis stets gesorgt, mehr Tore als der USV Niederleis (21) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nordwest. Mit dem Sieg baute der USV Niederleis die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Niederleis vier Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim UFC Hadres/M. klar erkennbar, sodass bereits 25 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In dieser Saison sammelte Hadres/M. bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der UFC Hadres/M. kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Niederleis dagegen schon 13 Punkte auf dem Konto hat.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt der USV Niederleis beim SV Hausleiten an, schon einen Tag vorher muss Hadres/M. seine Hausaufgaben bei der Zweitvertretung des SV Leobendorf erledigen.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – UFC Hadres/M, 8:1 (2:0)

85 Ricardo Terkl 8:1

83 Christoph Johannes Zeissl 7:1

78 Daniel Vogelsang 7:0

67 Alexander Schindler 6:0

62 Christoph Klapka 5:0

53 Daniel Fitz 4:0

48 Daniel Fitz 3:0

38 Dominik Halamka 2:0

14 Patrik Frithum 1:0