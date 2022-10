Obritz besiegt Großmugl deutlich

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:41

1. Klasse Nordwest: Vor etwa 80 Besuchern empfing der UFC Obritz den ÖTSU Großmugl im Buchbergstadion. Der UFC Obritz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der ÖTSU Großmugl das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für Obritz. Der UFC Obritz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großmugl einen klaren Erfolg.

Lange Zeit passierte nicht viel in diesem Spiel. Lukas Trnka stellte dann aber die Weichen für Obritz auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Stefan Ruhdorfer aufseiten des Gastgebers das 2:0 (44.). Mit der Führung für den UFC Obritz ging es in die Kabine. Nach 59 Minuten scheiterten die Gäste an der Stange. Mit einem schnellen Doppelpack (64., Freistoß/68.) zum 4:0 schockte David Jukl die ÖTSU Großmugl. Letztlich kam Obritz gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Fünfter Sieg im fünften Heimspiel

Beim UFC Obritz präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Obritz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Obritz.

Großmugl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die bisherige Saisonbilanz der ÖTSU Großmugl bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Großmugl taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der UFC Obritz tritt am Freitag, den 07.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SV Spillern an. Einen Tag später (14:30 Uhr) empfängt die ÖTSU Großmugl die USVG Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – ÖTSU Großmugl, 4:0 (2:0)

68 David Jukl 4:0

64 David Jukl 3:0

44 Stefan Ruhdorfer 2:0

33 Lukas Trnka 1:0