Großrußbach gewinnt gegen Stronsdorf und klettert hoch

1. Klasse Nordwest: Vor etwas mehr als 150 Zuschauern trafen sich am Samstag die USVG Großrußbach und der SC Stronsdorf. Großrußbach gewann das Samstagsspiel gegen den SC Stronsdorf mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die USVG Großrußbach bereits in Front. Lukas Milanovich markierte in der vierten Minute die Führung. Wer glaubte, Stronsdorf sei geschockt, irrte. Radek Sasin machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (7.). Dann war die turbulente Startphase vorbei und es dauerte etwas bis zum nächsten Treffer. Jan Pilka machte in der 35. Minute das 2:1 von Großrußbach perfekt. Obwohl den Gastgebern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Stronsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Großrußbach überholt Stronsdorf

Die USVG Großrußbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Großrußbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz.

Stronsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SC Stronsdorf noch Luft nach oben.

Die bisherige Saisonbilanz von Stronsdorf bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. In dieser Saison sammelte Großrußbach bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft die USVG Großrußbach auf die ÖTSU Großmugl, der SC Stronsdorf spielt tags zuvor gegen den UFC Hadres/M.

1. Klasse Nordwest: USVG Großrußbach – SC Stronsdorf, 2:1 (2:1)

35 Jan Pilka 2:1

7 Radek Sasin 1:1

4 Lukas Milanovich 1:0