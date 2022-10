Niederleis gewinnt gegen Enzersfeld/W. und klettert

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:33

1. Klasse Nordwest: Über 100 Zuschauer kamen in die Buschberg-Arena nach Niederleis. Durch ein 3:1 holte sich der USV Niederleis in der Partie gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W. drei Punkte. Niederleis erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Christoph Klapka brachte die Gastgeber in der neunten Spielminute nach einem Ekcball mit einem Volley in Führung. Der SC Enzersfeld/W. glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den USV Niederleis in die Kabinen. Das 1:1 von Enzersfeld bejubelte Richard Strauss (47.), der eine Freistoß-Flanke per Kopf verwertete. Daniel Vogelsang versenkte die Kugel per direktem Freistoß zum 2:1 (75.). Wenig später behauptete sich Niederleis gegen die Hintermannschaft des SC Sparkasse Enzersfeld/W. und Frantisek Lörinczi traf. Neuer Spielstand: 3:1 (79.). Am Schluss gewann der USV Niederleis gegen den SC Enzersfeld/W.

Niederleis schießt sich auf Rang zwei

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Niederleis im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung des USV Niederleis funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der USV Niederleis an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Niederleis fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Niederleis ungeschlagen ist.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Enzersfeld den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Während der USV Niederleis am kommenden Sonntag die Zweitvertretung des SV Leobendorf empfängt, bekommt es der SC Sparkasse Enzersfeld/W. am selben Tag mit dem SC Ladendorf zu tun.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 3:1 (1:0)

79 Frantisek Loerinczi 3:1

75 Daniel Vogelsang 2:1

47 Richard Strauss 1:1

9 Christoph Klapka 1:0