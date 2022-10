Niederlage beim ÖTSU Großmugl: Abwärtstrend bei Großrußbach

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:20

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied – die ÖTSU Großmugl siegte vor rund 50 Fußballfans mit 2:1 gegen die USVG Großrußbach. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die Gäste starteten zunächst besser ins Spiel. Lukas Milanovich brachte Großrußbach in der neunten Minute in Front. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Mario Majstorovic schoss für Großmugl in der 60. Minute das erste Tor und konnte zum 1:1 ausgleichen. Pascal Melchiort brachte nur wenig später den Ball zum 2:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (63.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die ÖTSU Großmugl die drei Zähler unter Dach und Fach.

Doppelschlag bringt Heimsieg

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Großmugl in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Die USVG Großrußbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In den letzten Partien hatte Großrußbach kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist die ÖTSU Großmugl zum UFC Hadres/M, zeitgleich empfängt die USVG Großrußbach den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – USVG Großrußbach, 2:1 (0:1)

63 Pascal Melchiort 2:1

60 Mario Majstorovic 1:1

9 Lukas Milanovich 0:1