Obritz holt Big Points gegen Unterstinkenbrunn

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:09

1. Klasse Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Obritz vor etwa 135 Zuschauern mit 2:1 gegen Unterstinkenbrunn gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Vor der Pause konnten beide Mannschaften Fehler vermeiden, jedoch auch in der Offensive nichts Zählbares verbuchen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. David Jukl stellte die Weichen für den UFC Obritz auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem Freistoß zum 1:0 zur Stelle war. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Anton Weinwurm verantwortlich (66.). Kurz vor der Pause sorgten die Gäste nochmal kurz für Spannung. Dominik Bader witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SV Unterstinkenbrunn ein (85.). Am Schluss siegte Obritz gegen den Gast.

Obritz klettert auf Rang zwei

Beim UFC Obritz präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Obritz.

Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Unterstinkenbrunn derzeit auf dem Konto.

Der UFC Obritz ist jetzt mit 18 Zählern punktgleich mit dem SV Unterstinkenbrunn und steht aufgrund des gewonnenen direkten Duells auf dem zweiten Platz.

Am nächsten Sonntag reist Obritz zum SV St. Andrä-Wördern, zeitgleich empfängt Unterstinkenbrunn die USVG Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Unterstinkenbrunn, 2:1 (0:0)

85 Dominik Bader 2:1

66 Anton Weinwurm 2:0

55 David Jukl 1:0