Der SC Ladendorf gewährt Enzersfeld/W. nur Ehrentreffer

Details Montag, 17. Oktober 2022 00:17

1. Klasse Nordwest: Etwas mehr als 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 10. Runde. Der SC Ladendorf kam gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W. zu einem klaren 4:1-Erfolg. Der SC Ladendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Petr Osmera traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Andreas Ebersberger schnürte einen Doppelpack (5./22.), sodass Ladendorf fortan mit 3:0 führte. Bis zur Pause hielt die Defensive des SC Enzersfeld/W. dicht, sodass sich der Vorsprung des SC Ladendorf nicht weiter vergrößerte. Mit dem 4:0 von Robin Hrobar für den SC Ladendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). In der Schlussphase gelang Matthias Schwarz noch der Ehrentreffer für Enzersfeld (79.). Am Ende verbuchte Ladendorf gegen die Heimmannschaft die maximale Punkteausbeute.

Ladendorf bleibt oben mit dabei

Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SC Enzersfeld/W. momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Enzersfeld in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg des SC Ladendorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat der SC Ladendorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Ladendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt der SC Sparkasse Enzersfeld/W. bei der Reserve des SV Leobendorf an, während der SC Ladendorf einen Tag zuvor den SV Göllersdorf empfängt.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SC Ladendorf, 1:4 (0:3)

79 Matthias Schwarz 1:4

49 Robin Hrobar 0:4

22 Andreas Ebersberger 0:3

5 Andreas Ebersberger 0:2

3 Petr Osmera 0:1