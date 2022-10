Göllersdorf jubelt beim SC Ladendorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:35

1. Klasse Nordwest: Etwa 120 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Gegen Göllersdorf holte sich Ladendorf eine 2:4-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Göllersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Göllersdorf bereits in Front. Ihor Balukh markierte in der vierten Minute die Führung. nach 24 bzw. 27 Minuten scheiterten beide Teams am Aluminium. Der SC Ladendorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Göllersdorf hatte bis zur Pause Bestand. In der 52. Minute brachte Philipp Zieger das Netz für den SV Göllersdorf zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Durch ein Eigentor von Anes Dzilic verbesserte der Gast den Spielstand auf 3:0 für sich (59.). Das 1:3 des SC Ladendorf stellte Robin Hrobar sicher (79.). Adi Mustafic ließ sich in der 85. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für die Heimmannschaft. Göllersdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Elias Zadrazil in der 92. Minute traf und somit die Entscheidung herbei führte. Letzten Endes holte der SV Göllersdorf gegen Ladendorf drei Zähler.

Göllersdorf verteidigt Platz zwei

Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der SC Ladendorf derzeit auf dem Konto.

Bei Göllersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Die Saisonbilanz des SV Göllersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Göllersdorf lediglich drei Niederlagen ein. Der SV Göllersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Göllersdorf setzte sich mit diesem Sieg vom SC Ladendorf ab und belegt nun mit 22 Punkten den zweiten Rang, während Ladendorf weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft der SC Ladendorf auf den UFC Obritz, der SV Göllersdorf spielt tags darauf gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

1. Klasse Nordwest: SC Ladendorf – SV Göllersdorf, 2:4 (0:1)

92 Elias Zadrazil 2:4

85 Adi Mustafic 2:3

79 Robin Hrobar 1:3

59 Eigentor durch Anes Dzilic 0:3

52 Philipp Zieger 0:2

4 Ihor Balukh 0:1