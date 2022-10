SV Hausleiten triumphiert bei Großmugl

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:40

1. Klasse Nordwest: Fast 70 Zuschauer wollten sich das Spiel der 11. Runde zwischen dem ÖTSU Großmugl und dem SV Hausleiten nicht entgehen lassen und sahen einen Sieg der Gästemannschaft. Der SV Hausleiten erreichte einen 2:0-Erfolg bei der ÖTSU Großmugl.

Die Abtastphase dauerte eine halbe Stunde lang. Matthias Arnold brachte dann den SV Hausleiten in der 33. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Auch nach dem die Seiten getauscht waren, blieb das Spiel lange Zeit offen. Doch ehe der Abpfiff ertönte, war es Martin Mihalik, der das 2:0 aus Sicht von Hausleiten perfekt machte (88.). Die 0:2-Heimniederlage von Großmugl war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Großmugl rutscht etwas ab

Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die ÖTSU Großmugl derzeit auf dem Konto. Großmugl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz der drei Zähler machte der SV Hausleiten im Klassement keinen Boden gut. Der SV Hausleiten verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Hausleiten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am kommenden Samstag tritt die ÖTSU Großmugl beim USV Niederleis an, während der SV Hausleiten einen Tag später den SV Spillern empfängt.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Hausleiten, 0:2 (0:1)

88 Martin Mihalik 0:2

33 Matthias Arnold 0:1