Stronsdorf entführt beim SV Leobendorf II einen Punkt

1. Klasse Nordwest: Etwa 120 Besucher kamen zum Spiel der 12. Runde nach Leobendorf. Das Spiel vom Samstag zwischen der Zweitvertretung des SV Leobendorf und dem SC Stronsdorf endete mit einem 4:4-Remis. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Leobendorf II. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Mehr als eine halbe Stunde lang fielen keine Tore. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Thomas Stift sein Team in der 33. Minute. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Dominik Urbancok auf Seiten von Stronsdorf das 1:1 (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das 2:1 des SC Stronsdorf zeichnete Philip Kronberger verantwortlich (54.). Aus der Ruhe ließ sich der SV Leobendorf II nicht bringen. Stift erzielte wenig später den 2:2-Ausgleich (60.). Kevin Seiter war zur Stelle und markierte das 3:2 von Stronsdorf (63.). Emir Salihovic ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für Leobendorf II. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Urbancok einen Treffer für den SC Stronsdorf im Ärmel hatte (87.). Für den SV Leobendorf II reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Patrik Batoha den Strafstoß in der Nachspielzeit zum 4:4 verwandeln konnte (92.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Gastgeber und Stronsdorf schließlich mit einem Remis.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Mit 27 Punkten steht Leobendorf II auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt der SV Leobendorf II den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Leobendorf II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der SV Leobendorf II blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Der SC Stronsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Stronsdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Stronsdorf momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Stronsdorf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Stronsdorf in diesem Ranking auf.

Am kommenden Sonntag tritt Leobendorf II bei der ÖTSU Großmugl an, während Stronsdorf zwei Tage zuvor den SC Sparkasse Enzersfeld/W. empfängt.

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – SC Stronsdorf, 4:4 (1:1)

92 Patrik Batoha 4:4

87 Dominik Urbancok 3:4

78 Emir Salihovic 3:3

63 Kevin Seiter 2:3

60 Thomas Stift 2:2

54 Philip Kronberger 1:2

42 Dominik Urbancok 1:1

33 Thomas Stift 1:0