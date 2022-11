Stronsdorf mit wichtigen drei Punkten gegen SC Enzersfeld/W.

Details Samstag, 05. November 2022 04:27

1. Klasse Nordwest: Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SC Stronsdorf und dem SC Enzersfeld/W. an diesem 13. Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich vor rund 80 Zuschauern diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Dominik Urbancok. In der 49. Minute traf der Spieler von Stronsdorf ins Schwarze. Kevin Seiter erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (56.). Urbancok, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 81. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. In der Nachspielzeit (92.) gelang Lukas Gottwald der Anschlusstreffer für Enzersfeld. Letzten Endes holte der SC Stronsdorf gegen den Gast drei Zähler.

Stronsdorf verschafft sich Luft

Stronsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Stronsdorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 16 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zehn. Stronsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. besetzt momentan mit 17 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 24:24 ausgeglichen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Enzersfeld deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist der SC Enzersfeld/W. in diesem Ranking auf.

Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Stronsdorf derzeit auf dem Konto. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Sparkasse Enzersfeld/W. momentan auf dem Konto.

Stronsdorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 bei der ÖTSU Großmugl wieder gefordert.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 2:1 (0:0)

92 Lukas Gottwald 2:1

56 Kevin Seiter 2:0

49 Dominik Urbancok 1:0