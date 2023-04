Niederleis ringt Andrä-Wördern nieder

Details Montag, 03. April 2023 00:51

1. Klasse Nordwest: Im Spiel von Niederleis gegen Andrä-Wördern gab es vor etwa 50 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des USV Niederleis. St. Andrä/W. war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte Niederleis keinerlei Probleme mit dem Schlusslicht gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Keine zwanzig Minuten tasteten sich die beiden Mannschaften ab. Meris Poturovic brachte den SV St. Andrä-Wördern dann in der 19. Minute ins Hintertreffen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ertönte dann ein Elfmeterpfiff. Deniz Erdogan beförderte das Leder vom Punkt zum 1:1 der Gäste in die Maschen (33.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der USV Niederleis durch einen Treffer von Frantisek Lörinczi zur neuerlichen Führung (44.). Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach einer Stunde erzwangen die Gastgeber die Vorentscheidung. Lörinczi schoss in der 60. Minute das Tor zum 3:1. Mit dem zweiten Elfmeter-Treffer von Erdogan rückte Andrä-Wördern wieder ein wenig an den USV Niederleis heran (70.). Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Niederleis in der 74. Minute, als Dominik Halamka mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Trotz Unterzahl war der USV Niederleis in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als St. Andrä/W. und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Zwei-Tore-Mann Erdogan reicht Andrä-Wördern nicht

Niederleis machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz fünf. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der USV Niederleis momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Niederleis konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der SV St. Andrä-Wördern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Andrä-Wördern die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USV Niederleis gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von St. Andrä/W. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Der SV St. Andrä-Wördern musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Andrä-Wördern insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. St. Andrä/W. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Niederleis tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Ladendorf an. Einen Tag später empfängt der SV St. Andrä-Wördern die Zweitvertretung des SV Leobendorf.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SV St. Andrä-Wördern, 3:2 (2:1)

70 Deniz Erdogan 3:2

60 Frantisek Loerinczi 3:1

44 Frantisek Loerinczi 2:1

33 Deniz Erdogan 1:1

19 Meris Poturovic 1:0

