Unentschieden zwischen Obritz und Hadres/M.

Details Samstag, 08. April 2023 00:27

1. Klasse Nordwest: Im Spiel des UFC Obritz gegen den UFC Hadres/M. gab es vor mehr als 300 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Obritz gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der UFC Obritz der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für Hadres/M. geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Obritz bereits in Front. Felix Autrieth markierte in der dritten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Kopfball-Treffer von Andreas Sulz (6.) auf 2:0. Das 1:2 des UFC Hadres/M. bejubelte Jiri Mica (31.). Jozef Gasparovic nutze einen Abwehrfehler und beförderte das Leder zum 2:2 des Gasts in die Maschen (39.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. David Jukl versenkte den Ball in der 50. Minute nach einem Sololauf im Netz von Hadres/M. Und wieder nutzten die Gäste einen Patzer der heimischen Hintermannschaft. In der 63. Minute sicherte Gasparovic seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung des UFC Obritz mit dem UFC Hadres/M. kein Sieger gefunden.

Gasparovic sichert Hadres/M. einen Punkt

Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 24 Zählern aus 16 Spielen steht der UFC Obritz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Defensive von Obritz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der UFC Obritz momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Obritz noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Hadres/M. bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Der UFC Hadres/M. verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Hadres/M. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der UFC Obritz stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SV Hausleiten vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der UFC Hadres/M. die USVG Großrußbach.

