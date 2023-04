Tore ohne Unterlass – gleichwohl nur Unentschieden

Details Sonntag, 09. April 2023 10:10

1. Klasse Nordwest: Im Spiel des SC Enzersfeld/W. gegen Großrußbach gab es vor rund 90 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Enzersfeld gefunden.

Die Gastgeber gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michael Popp das schnelle 1:0 für die USVG Großrußbach erzielte. Das 2:0 durch Manuel Meissl ließ Großrußbach zum zweiten Mal im Match jubeln (25.). Eigentor in der 27. Minute: Pechvogel Peter Jani beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SC Sparkasse Enzersfeld/W. den 1:2-Anschluss. Jan Pilka versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz des SC Enzersfeld/W. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 2:3 von Enzersfeld stellte Lukas Wacek sicher (55.). Die komfortable Halbzeitführung der USVG Großrußbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Kevin Steiner schoss den Ausgleich in der 70. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den schwachen zweiten Durchgang der Gäste, in dem der SC Sparkasse Enzersfeld/W. sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Enzersfeld/W. holt noch einen Punkt

Der SC Enzersfeld/W. führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Enzersfeld momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Sparkasse Enzersfeld/W. konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Großrußbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die USVG Großrußbach verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Großrußbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der SC Enzersfeld/W. tritt am Freitag beim SV Spillern an. Die USVG Großrußbach ist am Sonntag auf Stippvisite beim UFC Hadres/M.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – USVG Großrußbach, 3:3 (1:3)

70 Kevin Steiner 3:3

55 Lukas Wacek 2:3

36 Jan Pilka 1:3

27 Eigentor durch Peter Jani 1:2

25 Manuel Meissl 0:2

10 Michael Popp 0:1

