Unterstinkenbrunn gewinnt hoch bei Großmugl

Details Montag, 17. April 2023 00:50

1. Klasse Nordwest: Großmugl blieb gegen Unterstinkenbrunn chancenlos und kassierte vor 30 Fans eine herbe 0:4-Klatsche. Der SV Unterstinkenbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die ÖTSU Großmugl einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Unterstinkenbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Bader traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Ondrej Zybal trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Die Heimelf war zwar optisch überlegen, doch die Gäste waren im Konter effektiver. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In der 71. Minute legte Zybal per Elfmeter zum 3:0 zugunsten des SV Unterstinkenbrunn nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Bader für einen weiteren Treffer sorgte (91.) und erhöhte den Spielstand auf 4:0. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sah Großmugls Petar Crnogorcevic (Beleid.) noch die Rote Karte. Ein starker Auftritt ermöglichte Unterstinkenbrunn am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Großmugl.

Unterstinkenbrunn sichert Platz drei ab

Die ÖTSU Großmugl findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 20 Treffer erzielte Großmugl bislang. Die ÖTSU Großmugl verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Großmugl festigte der SV Unterstinkenbrunn den dritten Tabellenplatz. Die Saison von Unterstinkenbrunn verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Gast nun schon neun Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte.

Die ÖTSU Großmugl steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Unterstinkenbrunn mit aktuell 30 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Großmugl stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV St. Andrä-Wördern vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Unterstinkenbrunn den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Unterstinkenbrunn, 0:4 (0:2)

91 Dominik Bader 0:4

71 Ondrej Zybal 0:3

17 Ondrej Zybal 0:2

1 Dominik Bader 0:1

