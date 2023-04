Heimsieg gegen Stronsdorf: Nächster Erfolg für den SC Ladendorf

Details Samstag, 22. April 2023 00:24

1. Klasse Nordwest: Der SC Ladendorf kam am Freitag vor über 120 Zuschauern zu einem 4:2-Erfolg gegen Stronsdorf. Ladendorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel war der SC Stronsdorf bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Kurz nach dem Anpfiff durften die Heimischen erstmals jubeln. Stefan Zeiner brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten und 34. Minute vollstreckte. Die Gastgeber machten weiter und erhöhten den Vorsprung weiter. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Jakub Dobsicek das 3:0 nach (41.). Das überzeugende Auftreten des SC Ladendorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Fabian Lachmayer für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). In der 78. Minute lenkte Simon Pernold den Ball zugunsten von Stronsdorf ins eigene Netz. Dominik Urbancok verkürzte für den SC Stronsdorf später in der 89. Minute per Strafstoß auf 2:4. Schließlich sprang für den SC Ladendorf gegen Stronsdorf ein Dreier heraus.

Ladendorf weiter im Titelrennen dabei

Mit dem souveränen Sieg gegen den SC Stronsdorf festigte Ladendorf die zweite Tabellenposition. Offensiv sticht der SC Ladendorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz des SC Ladendorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und vier Unentschieden büßte Ladendorf lediglich drei Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Ladendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Stronsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SC Stronsdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Ladendorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Stronsdorf in dieser Saison. Der SC Stronsdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Ladendorf auf die ÖTSU Großmugl, Stronsdorf spielt tags zuvor gegen den SV Göllersdorf.

1. Klasse Nordwest: SC Ladendorf – SC Stronsdorf, 4:2 (3:0)

89 Dominik Urbancok 4:2

78 Eigentor durch Simon Pernold 4:1

51 Fabian Bachmayer 4:0

41 Jakub Dobsicek 3:0

34 Stefan Zeiner 2:0

4 Stefan Zeiner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei