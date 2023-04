Tore am Fließband zwischen Unterstinkenbrunn und Spillern

Details Sonntag, 23. April 2023 00:14

1. Klasse Nordwest: Der SV Spillern hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat vor 50 Besuchern. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte der SV Spillern den SV Unterstinkenbrunn mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Das erste Tor des Spiels ging an Spillern. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Unterstinkenbrunn, denn Unglücksrabe Patrik Lehner beförderte den Ball ins eigene Netz (12.). Die Gäste waren dadurch beflügelt und legten nach. Philip Frithum versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Spillern (29.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Frithum bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Doch die Heimischen setzten sich dann doch zur Wehr. Für das 1:3 des SV Unterstinkenbrunn zeichnete Ondrej Zybal verantwortlich (65.). In der 72. Minute erzielte Helmut Sakac das 2:3 für die Heimmannschaft. Die komfortable Halbzeitführung des SV Spillern hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Zybal schoss den Ausgleich in der 78. Spielminute. Torschütze Helmut Sakac sah nach 93 Minuten und einer Torchancenverhinderung Rot. Der Gast wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Unterstinkenbrunn die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Erfolgreiche Aufholjagd

Der SV Unterstinkenbrunn bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Unterstinkenbrunn momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Unterstinkenbrunn noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Spillern holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der SV Spillern bekleidet mit 27 Zählern Tabellenposition vier. Mit 49 geschossenen Toren gehört der SV Spillern offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nordwest. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Spillern derzeit auf dem Konto. Der SV Spillern ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Unterstinkenbrunn auf den SC Sparkasse Enzersfeld/W, der SV Spillern spielt tags zuvor gegen den SV St. Andrä-Wördern.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SV Spillern, 3:3 (0:2)

78 Ondrej Zybal 3:3

72 Helmut Sakac 2:3

65 Ondrej Zybal 1:3

47 Philip Frithum 0:3

29 Philip Frithum 0:2

12 Eigentor durch Patrik Lehner 0:1

