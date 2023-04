Nach 0:1: SV Spillern überrollt Andrä-Wördern

Details Samstag, 29. April 2023 00:31

1. Klasse Nordwest: Der SV Spillern setzte sich vor rund 100 Besuchern standesgemäß gegen Andrä-Wördern mit 5:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Spillern kassierte St. Andrä/W. eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte der SV Spillern einen 3:1-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV St. Andrä-Wördern bereits in Front. Egzon Limani markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der achten Minute schoss Tim Pidner den Ausgleichstreffer für den SV Spillern. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Die 53. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Clemens Pasruck (53.) von Andrä-Wördern flog mit Gelb-Rot (zwei Gelbe binnen einer Minute) vorzeitig vom Platz. Für das 2:1 von Spillern zeichnete Lukas Pabisch verantwortlich (60.). Marin Pozgain erhöhte für die Gastgeber nur 120 Sekunden später auf 3:1 (62.). Für das 4:1 des SV Spillern sorgte Mahir Selimovic, der in Minute 69 zur Stelle war. Philip Frithum schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:1 für den SV Spillern in die Höhe. Am Ende kam Spillern gegen St. Andrä/W. zu einem verdienten Sieg.

Für St. Andrä-Wördern wirds immer enger

Nach dem klaren Erfolg über den SV St. Andrä-Wördern festigt der SV Spillern den vierten Tabellenplatz. Der SV Spillern präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 54 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Spillern. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Spillern derzeit auf dem Konto. Der SV Spillern ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit lediglich acht Zählern aus 18 Partien steht Andrä-Wördern auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 16 Treffern stellt St. Andrä/W. den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und fünf Unentschieden sind die Aussichten des SV St. Andrä-Wördern alles andere als positiv. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Andrä-Wördern nur zwei Zähler.

Am kommenden Montag trifft Spillern auf den SC Sparkasse Enzersfeld/W. (18:00 Uhr), St. Andrä/W. reist zum SC Stronsdorf (19:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV St. Andrä-Wördern, 5:1 (1:1)

76 Philip Frithum 5:1

69 Mahir Selimovic 4:1

62 Marin Pozgain 3:1

60 Lukas Pabisch 2:1

8 Tim Pidner 1:1

2 Egzon Limani 0:1

