Ausgeglichenes Spiel zwischen Ladendorf und Spillern

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:09

1. Klasse Nordwest: Im Spiel SC Ladendorf gegen den SV Spillern trennten sich die Gegner vor 120 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Enger ging es kaum: Der SC Ladendorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Das Topspiel der 20. Runde begann mit einem Treffer der Heimelf. Andreas Ebersberger brachte den SV Spillern in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Marin Pozgain bereits wenig später besorgte (15.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marco Salvatore in der 18. Minute und stellte damit die Führung der Gastgeber wieder her. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Ladendorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 61. Minute sicherte Pozgain seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Ladendorf und Spillern spielten unentschieden.

Doppelpacker Pozgain retten einen Punkt

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des SC Ladendorf aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht. Die Offensivabteilung des Gastgebers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 47-mal zu. Der SC Ladendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Ladendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SV Spillern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Offensiv konnte den Gästen in der 1. Klasse Nordwest kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SV Spillern momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Spillern deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Spillern in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag trifft der SC Ladendorf auf den SV Unterstinkenbrunn, der SV Spillern spielt tags zuvor gegen den SV Göllersdorf.

1. Klasse Nordwest: SC Ladendorf – SV Spillern, 2:2 (2:1)

61 Marin Pozgain 2:2

18 Marco Salvatore 2:1

15 Marin Pozgain 1:1

12 Andreas Ebersberger 1:0

