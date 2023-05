Später Treffer: Enzersfeld/W. bezwingt Hausleiten

Details Montag, 08. Mai 2023 00:32

1. Klasse Nordwest: Am Sonntag verbuchte der SC Sparkasse Enzersfeld/W. vor etwa 100 Zuschauern einen 2:1-Erfolg gegen den SV Hausleiten. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt.

Im Mittelfeldduell der Tabelle ging es für beide Mannschaften um nicht mehr viel. Dennoch wollte keiner das Spiel verlieren. In Minute 23 traf der SV Hausleiten zum ersten Mal ins Schwarze. Matthias Überraker ließ sich als Torschütze feiern. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In Durchgang zwei versuchten die Heimischen den Rückstand auszugleichen, brauchten aber eine knappe halbe Stunde. Richard Strauss traf zum 1:1 zugunsten des SC Enzersfeld/W. (72.). Zum Mann des Spiels avancierte Alexander Nemetzek, der für die Heimmannschaft in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.). Zum Schluss feierte Enzersfeld einen dreifachen Punktgewinn gegen Hausleiten.

Später Treffer: Nemetzek wird zum Sieggarant

Nachdem der SC Sparkasse Enzersfeld/W. die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SC Enzersfeld/W. aktuell den vierten Rang. Im Klassement machte Enzersfeld einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. In den letzten fünf Partien rief der SC Sparkasse Enzersfeld/W. konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Durch diese Niederlage fällt der SV Hausleiten in der Tabelle auf Platz sieben zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) tritt der SC Enzersfeld/W. beim SV St. Andrä-Wördern an, schon zwei Tage vorher muss der SV Hausleiten seine Hausaufgaben beim USV Niederleis erledigen.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SV Hausleiten, 2:1 (0:1)

89 Alexander Nemetzek 2:1

72 Richard Strauss 1:1

23 Matthias Ueberraker 0:1

