Punkteteilung zwischen Spillern und Göllersdorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:04

1. Klasse Nordwest: Im Spiel des SV Spillern gegen den SV Göllersdorf gab es vor rund 130 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Göllersdorf mit 4:3 gesiegt.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ihor Balukh sein Team in der 20. Minute. Rudolf Neunteufl machte in der 30. Minute das 2:0 des SV Göllersdorf perfekt. Kurz vor der Pause traf Philip Frithum für den SV Spillern (40.) und verkürzte auf 2:1. Zur Pause wusste Göllersdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Tunahan Can ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Spillern. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marin Pozgain, der in der 72. Minute zur Stelle war und einen Freistoß ins Netz setzte. Der Treffer, der Philipp Zieger in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Schließlich gingen der SV Spillern und der SV Göllersdorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Punkt statt Pleite: Zieger trifft zur Punkteteilung

Der SV Spillern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Offensiv konnte Spillern in der 1. Klasse Nordwest kaum jemand das Wasser reichen, was die 60 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der SV Spillern verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Spillern seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Göllersdorf liegt nun auf Platz acht. Acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Göllersdorf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der SV Göllersdorf in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für Spillern ist der UFC Obritz (Freitag, 20:00 Uhr). Der SV Göllersdorf misst sich am selben Tag mit dem SV Unterstinkenbrunn (19:30 Uhr).

89 Philipp Zieger 3:3

72 Marin Pozgain 3:2

65 Tunahan Can 2:2

40 Philip Frithum 1:2

30 Rudolf Neunteufl 0:2

20 Ihor Balukh 0:1

