Unterstinkenbrunn gewinnt Verfolgerduell gegen Ladendorf

1. Klasse Nordwest: Mit Unterstinkenbrunn und dem SC Ladendorf trafen sich am Samstag vor 100 Besuchern zwei Topteams. Für den Gast schien der SV Unterstinkenbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Unterstinkenbrunn den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte der Gastgeber für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start ins Spiel. Petr Filip brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Heimischen effektiver. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Filip bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (71.). Kurz darauf war das Spiel dann entschieden. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ondrej Zybal, als er das 3:0 für den SV Unterstinkenbrunn besorgte (73.). Unter dem Strich verbuchte Unterstinkenbrunn gegen Ladendorf einen 3:0-Sieg.

Filip-Doppelpack der Grundstein

Der SV Unterstinkenbrunn behauptet nach dem Erfolg über den SC Ladendorf den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute der SV Unterstinkenbrunn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Unterstinkenbrunn zwölf Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Unterstinkenbrunn seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage fiel der SC Ladendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Ladendorf momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SC Ladendorf noch Luft nach oben.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt der SV Unterstinkenbrunn beim SV Göllersdorf an, schon einen Tag vorher muss der SC Ladendorf seine Hausaufgaben bei der ÖTSU Großmugl erledigen.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SC Ladendorf, 3:0 (1:0)

73 Ondrej Zybal 3:0

71 Petr Filip 2:0

11 Petr Filip 1:0

