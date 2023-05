Stronsdorfs Urbancok erzielt gegen Hadres/M. spätes Remis

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Im Spiel des UFC Hadres/M. gegen den SC Stronsdorf gab es vor 110 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war der UFC Hadres/M. mitnichten. Hadres/M. kam gegen Stronsdorf zu einem achtbaren Remis. Schon im Hinspiel hatte der SC Stronsdorf die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hadres/M. bereits in Front. Matthias Toifl markierte in der ersten Minute mit einem Lupfer über den Torhüter die Führung. Stronsdorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Dominik Urbancok mit dem Ausgleich zurück. Jiri Mica trat dann zum Foul-Elfmeter an und versenkte den Ball in der zehnten Minute im Netz des Gasts. Geschockt zeigte sich der SC Stronsdorf nicht. Wieder nur wenig später war Radek Sasin mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle (16.). In der 25. Spielminute traf Mica zunächst die Stange und im Nachschuss nur die Querlatte. In der 31. Minute erzielte Michael Neubauer nach einem Eckball das 3:2 für den UFC Hadres/M. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute die Heimmannschaft die Führung (45.) durch einen Treffer von Jörg Kornherr aus. Mit der Führung für Hadres/M. ging es in die Halbzeitpause. Patrick Piswanger schoss für Stronsdorf in der 52. Minute das dritte Tor und verkürzte wieder auf 4:3. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Urbancok mit seinen Teamkollegen über seinen Freistoß-Treffer in der 92. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Florian Hannak (Hadres/M.) wurde in Minute 95 noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Letztlich gingen der UFC Hadres/M. und der SC Stronsdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Hadres/Markersdorf gibt Rote Laterne ab

Hadres/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem UFC Hadres/M, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun zwölf Punkten steht Hadres/M. auf Platz 13. 27:80 – das Torverhältnis des UFC Hadres/M. spricht eine mehr als deutliche Sprache. Hadres/M. verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und 16 Niederlagen. Der UFC Hadres/M. wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Stronsdorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sieben Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat der SC Stronsdorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Stronsdorf konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft Hadres/M. auf die ÖTSU Großmugl, der SC Stronsdorf spielt tags zuvor gegen den SV Hausleiten.

1. Klasse Nordwest: UFC Hadres/M. – SC Stronsdorf, 4:4 (4:2)

92 Dominik Urbancok 4:4

52 Patrick Piswanger 4:3

45 Joerg Kornherr 4:2

31 Michael Neubauer 3:2

16 Radek Sasin 2:2

10 Jiri Mica 2:1

7 Dominik Urbancok 1:1

1 Matthias Toifl 1:0

