Stronsdorf siegt gegen Hausleiten klar

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:09

1. Klasse Nordwest: Erfolglos ging der Auswärtstermin des SV Hausleiten bei Stronsdorf über die Bühne. Hausleiten verlor das Match vor rund 120 Zuschauern mit 1:4. Der SC Stronsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel wurde das Heimteam mit 0:5 abgeschossen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Stronsdorf bereits in Front. Radek Sasin markierte in der fünften Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kevin Seiter schnürte einen Doppelpack (7./30.), sodass der SC Stronsdorf fortan mit 3:0 führte. Der SV Hausleiten rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Martin Mihalik schoss die Kugel zum 1:3 für die Gäste über die Linie (56.). Patrick Piswanger besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Stronsdorf (78.). Schlussendlich verbuchte der SC Stronsdorf gegen den SV Hausleiten einen überzeugenden Heimerfolg.

Tor von Mihalik bleibt nur ein Ehrentreffer

Die drei Zähler katapultierten Stronsdorf in der Tabelle auf Platz sechs. Acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat der SC Stronsdorf momentan auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Stronsdorf zu besiegen.

Hausleiten findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der SV Hausleiten derzeit auf dem Konto. Zuletzt war beim SV Hausleiten der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für den SC Stronsdorf ist der USV Niederleis (Samstag, 19:00 Uhr). Hausleiten misst sich am selben Tag mit der ÖTSU Großmugl (17:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SV Hausleiten, 4:1 (3:0)

78 Patrick Piswanger 4:1

56 Martin Mihalik 3:1

30 Kevin Seiter 3:0

7 Kevin Seiter 2:0

5 Radek Sasin 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei