Unterstinkenbrunn überrollt Großrußbach

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:05

1. Klasse Nordwest: Der SV Unterstinkenbrunn erteilte der USVG Großrußbach vor etwas mehr als 70 Zuschauern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Unterstinkenbrunn. Damit wurde der SV Unterstinkenbrunn der Favoritenrolle vollends gerecht. Auf eigenem Platz hatte der Gast das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Lange Zeit konnten die Gastgeber die Null halten. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ondrej Zybal für Unterstinkenbrunn zur Führung (43.). Die Pausenführung des SV Unterstinkenbrunn fiel knapp aus. In Halbzeit zwei machten die Gäste ernst. Lukas Laber erhöhte für Unterstinkenbrunn auf 2:0 (63.). Für das 3:0 des SV Unterstinkenbrunn sorgte Zybal, der in Minute 79 zur Stelle war. Dominik Bader beseitigte mit seinen Toren (82./89.) die letzten Zweifel am Sieg von Unterstinkenbrunn. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Unterstinkenbrunn am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Großrußbach.

Unterstinkenbrunn sichert Platz zwei ab

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die USVG Großrußbach rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Nun musste sich die Heimmannschaft schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Großrußbach auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Trotz des Sieges bleibt Unterstinkenbrunn auf Platz zwei. Wer den SV Unterstinkenbrunn besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 26 Gegentreffer kassierte Unterstinkenbrunn. Den SV Unterstinkenbrunn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kommende Woche tritt die USVG Großrußbach beim SV St. Andrä-Wördern an (Samstag, 17:30 Uhr), bereits drei Tage vorher genießt Unterstinkenbrunn Heimrecht gegen den UFC Hadres/M.

1. Klasse Nordwest: USVG Großrußbach – SV Unterstinkenbrunn, 0:5 (0:1)

89 Dominik Bader 0:5

82 Dominik Bader 0:4

79 Ondrej Zybal 0:3

63 Lukas Laber 0:2

43 Ondrej Zybal 0:1

