Remis in letzter Minute: Enzersfeld/W. holt Punkt gegen Leobendorf II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:05

1. Klasse Nordwest: Der SC Sparkasse Enzersfeld/W. spuckte der Zweitvertretung des SV Leobendorf in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor 120 Zuschauern ein 2:2-Remis ab. Leobendorf II ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Im Hinspiel hatte der SV Leobendorf II den SC Enzersfeld/W. mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Der erste Durchgang verlief ohne große Höhepunkte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Markus Luger sein Team in der 51. Minute. Geschockt zeigte sich Enzersfeld nicht. Nur wenig später war Kevin Steiner mit dem Ausgleich zur Stelle (57.). In der Schlussphase sah dann alles nach einem Sieg der Gäste aus. Thomas Stift brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Leobendorf II über die Linie (81.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Steiner zum 2:2 (94.) den SC Sparkasse Enzersfeld/W. vor der Niederlage bewahrte. Am Schluss sicherte sich der SC Enzersfeld/W. gegen den SV Leobendorf II einen Zähler.

Remis in letzter Minute: Steiner in der Nachspielzeit erfolgreich

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Enzersfeld unteres Mittelfeld. Das Heimteam musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Nach einer tollen Saison steht Leobendorf II, kurz vor deren Abschluss, mit 59 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Mit beeindruckenden 81 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest. Nur einmal gab sich der SV Leobendorf II bisher geschlagen. Zu sieben Siegen hintereinander reichte es für Leobendorf II zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber vom SV Leobendorf II fortgesetzt und auf 18 Spiele erhöht.

Am kommenden Donnerstag trifft der SC Sparkasse Enzersfeld/W. auf den SV Göllersdorf, Leobendorf II spielt tags darauf gegen den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – SV Leobendorf II, 2:2 (0:0)

94 Kevin Steiner 2:2

81 Thomas Stift 1:2

57 Kevin Steiner 1:1

51 Markus Luger 0:1

