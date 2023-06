Göllersdorf siegt dank Wamser-Eigentor gegen Enzersfeld/W.

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Mit einem knappen 3:2 endete das Match vor 110 Besuchern zwischen Göllersdorf und dem SC Enzersfeld/W. an diesem 25. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für den SV Göllersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte Enzersfeld einen 2:0-Heimerfolg gegen den Gastgeber verbucht.

Zunächst freuten sich die Gäste über einen gelungenen Start. Für das erste Tor sorgte Kevin Steiner. In der 18. Minute traf der Spieler des SC Sparkasse Enzersfeld/W. ins Schwarze. Ihor Balukh war zur Stelle und markierte das 1:1 von Göllersdorf (36.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Constantin Gamperl auf Seiten des SC Enzersfeld/W. das 2:1 (44.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kurz nach der Pause konnten die Gastgeber wieder ausgleichen. Balukh traf zum 2:2 zugunsten des SV Göllersdorf (51.). Pechvogel des Tages war definitiv Martin Wamser, dessen Eigentor Enzersfeld ins Hintertreffen brachte (65.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Göllersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

Göllersdorf klettert auf Rang fünf

Nach dem errungenen Dreier hat der SV Göllersdorf Position fünf der 1. Klasse Nordwest inne. Göllersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SC Enzersfeld/W. rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Enzersfeld entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Während der SV Göllersdorf am nächsten Freitag (20:00 Uhr) beim UFC Obritz gastiert, steht für den SC Sparkasse Enzersfeld/W. einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SC Stronsdorf auf der Agenda.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 3:2 (1:2)

65 Eigentor durch Martin Wamser 3:2

51 Ihor Balukh 2:2

44 Constantin Gamperl 1:2

36 Ihor Balukh 1:1

18 Kevin Steiner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei