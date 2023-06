Obritz glückt nur der Ehrentreffer gegen den SV Göllersdorf

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:07

1. Klasse Nordwest: Der UFC Obritz kassierte zum Saisonabschluss vor 80 Besuchern eine 1:7-Klatsche gegen den SV Göllersdorf. Göllersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Obritz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Göllersdorf bereits in Front. Ihor Balukh markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Rudolf Neunteufl (5.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Philipp Zieger einen weiteren Treffer für Göllersdorf. Der SV Göllersdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Zieger gelang ein Doppelpack (55./61.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Neunteufl (62.) und Balukh (68.) brachten Göllersdorf mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Anton Weinwurm gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für den UFC Obritz (92.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Göllersdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Klatsche zum Saisonabschluss

Obritz beendet die Saison im Tabellenmittelfeld – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei den Gastgebern wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 75 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Zum Saisonende hat der UFC Obritz zehn Siege, zwölf Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Obritz in dieser Zeit nur einmal gewann.

Göllersdorf schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten/fünften Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Der Angriff des SV Göllersdorf kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 53 Treffern unter Beweis stellt. Der großartige Saisonendspurt von Göllersdorf mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte nicht mehr, um nach ganz oben zu kommen. Der SV Göllersdorf machte aber deutlich, wo man in der nächsten Spielzeit mitspielen will.

1. Klasse Nordwest: UFC Obritz – SV Göllersdorf, 1:7 (0:3)

92 Anton Weinwurm 1:7

68 Ihor Balukh 0:7

62 Rudolf Neunteufl 0:6

61 Philipp Zieger 0:5

55 Philipp Zieger 0:4

42 Philipp Zieger 0:3

5 Rudolf Neunteufl 0:2

4 Ihor Balukh 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei