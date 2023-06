Zwei-Tore-Mann Uxa reicht Spillern gegen Niederleis nicht

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Der Gast beendete die Saison vor 80 Besuchern mit einer 2:4-Niederlage gegen Niederleis. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV Niederleis die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der SV Spillern gegen Niederleis mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Der USV Niederleis ging in Minute 13 durch Frantisek Lörinczi in Front. In der 31. Minute überwand das Heimteam die Abwehr von Spillern und Lörinczi beförderte das Leder ins gegnerische Netz zum 2:0. Das 1:2 des SV Spillern bejubelte Alexander Uxa (35.). Niederleis nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Der SV Spillern musste den Treffer zum 3:1 hinnehmen (52.) und wieder ließ sich Lörinczi als Torschütze feiern. Durch ein Eigentor von Patrick Purtscher verbesserte der USV Niederleis den Spielstand auf 4:1 für sich (79.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 85. Minute machte Uxa zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Niederleis war jedoch weiterhin groß. Schließlich sprang für den USV Niederleis gegen Spillern ein Dreier heraus.

Lörinczi wird mit Triplepack zum Matchwinner

Weder Fisch noch Fleisch: Niederleis schließt das Fußballjahr auf Rang fünf ab. Während der USV Niederleis an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 59 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 53 Gegentreffer musste Niederleis hinnehmen. Der USV Niederleis steht mit insgesamt elf Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Niederleis alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Der SV Spillern holte aus 26 Spielen 39 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz sechs. Die Offensive des SV Spillern kam in dieser Saison so manches Mal auf Betriebstemperatur. Die 71 geschossenen Treffer sind im Ligavergleich ein ausgesprochen guter Wert. Was für Spillern bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und sechs Remis stehen neun Pleiten gegenüber.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SV Spillern, 4:2 (2:1)

