Knapper Erfolg für Obritz / Hadres-M. beim SV Göllersdorf

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Anpfiff zur neuen Saison in der 1. Klasse Nordwest in Göllersdorf. Zum Saisonstart boten Göllersdorf und der Obritz / Hadres-M. den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart in diese Partie. Nach sieben Minuten beförderte Michal Votoupal für Obritz / Hadres-M. das Leder zum 1:0 ins gegnerische Netz. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Michal Votoupal mit Doppelpack

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste. Kurz nach dem Wiederanpfiff behauptete sich der SG Obritz / Hadres-M. erneut gegen die Hintermannschaft des SV Göllersdorf und wieder war Votoupal erfolgreich. Neuer Spielstand: 2:0 (49.). nach einer guten Stunde durften dann auch die Gastgeber jubeln. Niklas Raberger verkürzte für Göllersdorf später in der 61. Minute auf 1:2. Doch die Gäste ließen nicht locker. In der 78. Minute bejubelte der Obritz / Hadres-M. das 3:1 durch Marc Wollner. In der Nachspielzeit (91.) gelang Rudolf Neunteufl der Anschlusstreffer für den SV Göllersdorf. Die 2:3-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Göllersdorf tritt am kommenden Dienstag beim SV Eintracht Pulkautal an, der Obritz / Hadres-M. empfängt am selben Tag den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

1. Klasse Nordwest: SV Göllersdorf – SG Obritz / Hadres-M, 2:3 (0:1)

91 Rudolf Neunteufl 2:3

78 Marc Wollner 1:3

61 Niklas Raberger 1:2

49 Michal Votoupal 0:2

7 Michal Votoupal 0:1

