Doch noch gepunktet: Ladendorf holt Punkt beim SV Unterstinkenbrunn

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Etwa 130 fußballbegeisterte Zuschauer kamen nach Unterstinkenbrunn zum Ligaauftakt nach Unterstinkenbrunn. Zum Start in die neue Saison trennten sich der SV Unterstinkenbrunn und der SC Ladendorf mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Gastgeber wollten gleich von Beginn an klar stellen wer hier der Platzhirsch ist - und das gelang! Für das erste Tor sorgte Dominik Bader. In der ersten Minute traf der Spieler von Unterstinkenbrunn ins Schwarze. Der knappe Vorsprung hielt aber nicht bis zum Halbzeitpfiff. Bevor es in die Pause ging, hatte Amel Koldzic mit einem sehenswerten Freistoß noch das 1:1 des SC Ladendorf parat (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Treffer von Guoth reicht noch zum Remis

Nachdem die Seiten getauscht waren, waren es wieder die Heimischen, die zuerst jubeln durften. Jan Dobrovolny brachte dem SV Unterstinkenbrunn nach 53 Minuten per Elfmeter die 2:1-Führung. Doch wieder sollte der Vorsprung nicht bis zum Ende halten. In der 78. Minute brachte Erik Guoth den Ball im Netz des Heimteams unter. Schließlich gingen Unterstinkenbrunn und Ladendorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Nächster Prüfstein für den SV Unterstinkenbrunn ist der SV Spillern (Dienstag, 18:30 Uhr). Der SC Ladendorf misst sich am selben Tag mit Großmugl (18:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SC Ladendorf, 2:2 (1:1)

78 Erik Guoth 2:2

53 Jan Dobrovolny 2:1

40 Amel Koldzic 1:1

1 Dominik Bader 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei