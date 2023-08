SC Enzersfeld/W. verliert die Tabellenführung beim USV Niederleis

Details Samstag, 19. August 2023 00:05

1. Klasse Nordwest: Etwa 120 Zuschauer kamen nach Niederleis in die Buschberg-Arena um das Spiel gegen den SC Enzersfeld/W. mitzuverfolgen. Niederleis entschied das Match gegen den SC Enzersfeld/W. mit 3:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Nach anfänglichem Abtasten jubelten die Heimischen über die Führung. Der USV Niederleis ging in der 16. Minute durch einen Treffer von Frantisek Lörinczi in Front. In der 28. Minute erhöhte Daniel Fitz auf 2:0 für die Heimmannschaft. Der USV Niederleis ließ den Vorsprung in der 35. Minute anwachsen und wieder ließ sich Lörinczi als Torschütze feiern. Nach dem souveränen Auftreten von Niederleis überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Nur noch der Ehrentreffer für die Gäste

Die klare Führung hatte in Halbzeit zwei lange Zeit Bestand und sorgte am Ende für den klaren Heimsieg. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Richard Strauss für einen Treffer sorgte (91.) und auf 3:1 verkürzen konnte. Obwohl dem USV Niederleis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Enzersfeld zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Niederleis freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz fünf.

Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht der SC Sparkasse Enzersfeld/W. derzeit auf dem zweiten Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist der USV Niederleis zum SV Göllersdorf, tags zuvor begrüßt der SC Enzersfeld/W. den ASV Asparn/Zaya vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 17:00 Uhr.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SC Sparkasse Enzersfeld/W, 3:1 (3:0)

91 Richard Strauss 3:1

35 Frantisek Loerinczi 3:0

28 Daniel Fitz 2:0

16 Frantisek Loerinczi 1:0

