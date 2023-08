Großmugl bringt Führung gegen Langenzersdorf nicht über die Zeit

Details Sonntag, 27. August 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Knapp 50 Besucher kamen nach Großmugl und wollten das Spiel der 4. Runde zwischen dem ÖTSV Großmugl und dem SV Langenzersdorf sehen. Der SV Langenzersdorf fügte der ÖTSU Großmugl am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:2.

Die Hausherren legten gleich gut los. Michal Kucernak brachte Großmugl in der zwölften Spielminute in Führung. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Langenzersdorfs Lukas Melbinger den Ausgleich (14.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Petar Crnogorcevic in der 25. Minute und stellte somit auf 2:1 für die Heimelf. Ein Tor mehr für die ÖTSU Großmugl machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Die Gäste schlugen spät zu

Beide Teams versuchen zu Aktionen zu kommen. Bisher ist LE besser in der 2ten HZ angekommen. Hans Dampf, Ticker-Reporter

Das Heimteam schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Dennis Ilic zum Ausgleich für den SV Langenzersdorf. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Egzon Zukaj, der mit seinem Treffer in der 94. Minute die späte Führung von Langenzersdorf und gleichzeitig den Sieg sicherstellte.

Tor 2:3, Flanke in den Strafraum, der Stürmer ist parat. Hans Dampf, Ticker-Reporter

Am Ende verbuchte der SV Langenzersdorf gegen Großmugl einen Sieg.

Die ÖTSU Großmugl besetzt momentan mit fünf Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen.

Nach dem errungenen Dreier hat Langenzersdorf Position neun der 1. Klasse Nordwest inne.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Sonntag tritt Großmugl beim USV Niederleis an, während der SV Langenzersdorf zwei Tage zuvor den SV Unterstinkenbrunn empfängt.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Langenzersdorf, 2:3 (2:1)

94 Egzon Zukaj 2:3

92 Dennis Ilic 2:2

25 Petar Crnogorcevic 2:1

14 Lukas Melbinger 1:1

12 Michal Kucernak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.