Eintracht Pulkautal feiert bei Großrußbach einen Kantersieg

Details Montag, 28. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Etwa 80 Zuschauer sahen am Sonntag das Aufeinandertreffen des USVG Großrußbach und der Eintracht Pulkautal. Die Gäste setzten sich nach torlosen ersten 45 Minuten klar durch. Großrußbach blieb gegen Eintracht Pulkautal chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche.

In den ersten Minuten fanden die Heimischen zwei gute Chancen vor. In Minute 13 musste allerdings die Stange für die Gastgeber retten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Nach einer Anfangsoffensive des USVG kam Pulkautal besser ins Spiel und hatte die effektiveren Chancen. Helmut R., Ticker-Reporter

Der SV Eintracht Pulkautal ging in Minute 50 durch Mattheus Macho in Führung. In der 60. Minute brachte Petr Krivanek das Netz für den Gast zum Zappeln und baute die Führung auf 2:0 aus. Für das 3:0 von Eintracht Pulkautal sorgte Martin Rygl, der in Minute 67 zur Stelle war. Nur drei Minuten später war das Spiel endgültig entschieden. Der vierte Streich des SV Eintracht Pulkautal war Michael Schwab vorbehalten (70.). Florian Eser legte in der 80. Minute zum 5:0 für Eintracht Pulkautal nach. Die USVG Großrußbach kam kurz vor dem Ende durch Lukas Milanovich zum Ehrentreffer (89.). Am Schluss siegte der SV Eintracht Pulkautal gegen die Gastgeber.

Aus Langweiler wird Spektakel

In dieser Saison sammelte die USVG Großrußbach bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Für den SV Eintracht Pulkautal steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte.

Eintr. Pulkautal ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Großrußbach und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 6:14 auf dem zwölften Platz.

Kommende Woche tritt die USVG Großrußbach beim SG Obritz / Hadres-M. an (Freitag, 20:00 Uhr), parallel genießt der SV Eintracht Pulkautal Heimrecht gegen den SV Hausleiten.

1. Klasse Nordwest: USVG Großrußbach – SV Eintracht Pulkautal, 1:5 (0:0)

89 Lukas Milanovich 1:5

80 Florian Eser 0:5

70 Michael Schwab 0:4

67 Martin Rygl 0:3

60 Petr Krivanek 0:2

50 Matthaeus Macho 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.