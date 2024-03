SC Sommerein: "Gibt in der 1. Klasse kein einfaches Spiel mehr"

1. Klasse Ost

Details Dienstag, 19. März 2024 08:20

Der SC Sommerein hat in der 1. Klasse Ost mit einem 3:1-Erfolg in Kaltenleutgeben einen starken Auftakt in die Rückrunde hingelegt. Die Elf von Trainer Christian Neumann kam mit Fortdauer der Partie so richtig auf Touren und sicherte sich schließlich drei wichtige Punkte. Nach dem Erfolg liegt man – mit einem Spiel in der Hinterhand – auf Tabellenplatz fünf, die absolute Spitze scheint jedoch bereits enteilt zu sein. Ligaportal hat sich bei Trainer Christian Neumann über seine Eindrücke zum Auftakt, zur Vorbereitung sowie zum nächsten Gegner erkundigt.

Ligaportal: Herr Neumann, wie ist aus Ihrer Sicht der Auftakt des SC Sommerein in der 1. Klasse Ost zu bewerten?

Christian Neumann: Das Spiel selbst war perfekt, wir haben uns gut eingestellt, sind gut in das Spiel gegangen, haben 90 Minuten lang, trotz des Rückstands, nicht aufgegeben, sondern weitergekämpft. Nach der Halbzeit sind wir immer stärker geworden, zumal wir die Lunte gerochen haben, gespürt haben, dass der Ausgleich irgendwo in der Luft liegt. Wir hatten sehr gute Chancen, haben das 1:1 gemacht, womit das Spiel schließlich uns gehört hat. Wir haben uns in der Folge sehr gute Chancen herausgearbeitet und daraufhin das 2:1 und 3:1 erzielt, dann aber leider Gottes das vierte und fünfte Tor nicht gemacht, dazu hatten wir zwei sehr gute Chancen. Wir haben aus meiner Sicht verdient gewonnen, von daher könnte es nicht besser sein.

Ligaportal: Waren Sie mit der Vorbereitung an sich auch zufrieden?

Christian Neumann: Ja, man weiß jedoch, dass Vorbereitung und Meisterschaft zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Grundsätzlich war es okay, auch vom Wetter betrachtet, da wir doch das eine oder andere Spiel auf Rasen bestreiten konnten. Wir haben nur ein Match am Kunstrasen gespielt, ansonsten wurde alles am Feld absolviert, auch das war okay.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich nun für das Frühjahr gesetzt?

Christian Neumann: Ziel ist es natürlich, so weit wie möglich oben abzuschließen. Ganz nach oben wird es sich nicht mehr ausgehen, weil Wienerwald und Breitenfurt doch einen großen Vorsprung haben, wir konzentrieren uns nun einfach von Spiel zu Spiel, nach unten wird es nicht mehr gehen, denke ich, da der Punkterückstand der betroffenen Mannschaft schon sehr groß ist, wir werden uns trotzdem nach oben zu orientieren versuchen, um im oberen Drittel abzuschließen, Platz fünf, sechs wäre natürlich schon top.

Ligaportal: Und der nächste Gegner - was erwartet euch hier?

Christian Neumann: Zwölfaxing hat jetzt zwei Spiele gespielt und beide gewonnen. Sie haben sich im Winter anscheinend gut verstärkt, das wird ein schwieriges Spiel werden. Man kann aber sagen, dass es in der 1. Klasse generell kein einfaches Spiel mehr gibt, ich denke also, dass jedes Spiel für uns gleich schwer wird.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.