USC Perchtoldsdorf: "Sind schon mittendrin in der Vorbereitung auf die nächste Saison"

Eine starke Präsenz im vorderen Drittel der 1. Klasse Ost – der dritte Platz relativ gut abgesichert, nach vorne hingegen keine realistische Möglichkeit auf eine etwaige Rangverbesserung – befindet sich der USC Perchtoldsdorf in einer recht angenehmen Situation. Der Verein und die Mannschaft können sich erlauben, bereits auf die nächste Saison zu blicken, die Planungen auf Hochtouren zu betreiben sowie auf dem Spielfeld das eine oder andere auszuprobieren. Ligaportal hat mit Dario Kukic, dem Tainer der Perchtoldsdorfer geplaudert, unter anderem um herauszufinden, ob dem tatsächlich so ist, und wie weit der Tabellendritte bereits in seinen Plänen für die kommende Spielzeit ist.

Ligaportal: Dario, wie fällt Ihre Einschätzung zu bisherigen Rückrunde der Mannschaft aus?

Dario Kukic: Aus meiner Sicht haben wir jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, was unser Spiel angeht, was unsere Spielidee betrifft. Es gibt zwar sicher noch einige Punkte, die wir uns erarbeiten müssen, wir haben natürlich eine sehr junge Mannschaft, die gewisse Situationen erst durchleben muss, in denen sie Erfahrungen sammelt. Durch diese Phase müssen wir durchkommen und eben daraus lernen. Wir haben einen sehr guten Schritt gemacht, ergebnistechnisch hätten wir, glaube ich, mehr Punkte holen müssen, in der Rückrunde war der Fokus jedoch mehr auf unser Spiel gerichtet.

Ligaportal: Gibt es dennoch Ziele, etwa einen bestimmten Platz, die man noch erreichen möchte?

Dario Kukic: Platztechnisch fokussieren wir uns momentan gar nicht, es geht um die Ausrichtung auf nächste Saison. Wir haben momentan super Trainingsbedingungen, es sind alle Spieler an Bord, alle sind motiviert, ziehen an einem Strang, wir sind eine richtige Einheit als Mannschaft. Auch wissen wir, dass wir uns in einigen Bereichen noch steigern müssen. Man kann sagen, wir sind schon mitten drin in der Vorbereitung auf die nächste Saison. Auch möchte ich erwähnen, dass es Riesenspaß macht, diese Mannschaft zu trainieren, weil sie auch herausforderndes Training im taktischen Bereich voll annimmt.

Ligaportal: Wie weit ist man bereits mit dem bestehenden Kader bzw. wie sieht es mit Neuzugängen aus?

Dario Kukic: Final ist noch nicht alles, wir sind aber schon sehr weit mit der Kaderplanung. Ich glaube, dass sich abgangsseitig wenig bis gar nichts tun wird, wir werden uns aber schon auch verstärken, damit wir auf alle Fälle als Verein den nächsten Schritt gehen können.

Ligaportal: Blicken wir noch kurz auf den nächsten Gegner.

Dario Kukic: Wir haben ja in der Hinrunde gegen sie daheim 3:3 gespielt – es handelt sich um eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sehr erfahren ist, auch als Team, und viele Qualitäten hat. Das ist eine sehr interessantes Spiel, weil wir gegen einen starken Gegner spielen und dann auch genau sehen werden, inwieweit die im Training erarbeiteten Punkte gegen stärkere Teams funktionieren.

