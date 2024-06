ASK Kaltenleutgeben geht "positiv und gestärkt" in die neue Saison

1. Klasse Ost

Der ASK Kaltenleutgeben hat sich mit einem fünften Platz in der abgelaufenen Spielzeit der 1. Klasse Ost letzten Endes recht gut zurechtgefunden, wenngleich die ganz großen Ausreißer nach oben ausgeblieben sind. Man hat sich dennoch konsolidiert und kann entsprechend zuversichtlich die nächsten Schritte angehen. Ligaportal hat mit Jürgen Schmitt, dem Trainer des ASK, der im Winter zu selbigem stieß, ausführlich über die abgelaufene Saison, die Planungen betreffend Kader für die nächste Spielzeit sowie die Pläne für die doch recht kurze Sommerpause gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass man an der einen oder anderen Schraube drehen möchte, insgesamt mit Konstanz weiterarbeitet und durchaus zuversichtlich in die kommende Spielzeit geht.

Ligaportal: Herr Schmitt, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Jürgen Schmitt: Es war eine durchwachsene und lehrreiche Saison in Wahrheit. Es gab gute Höhen mit guten Leistungen, aber auch dementsprechend nicht so gute Leistungen, wenn du etwa gegen den Letzten, Guntramsdorf oder Schwadorf keine Punkte machst, ist es bitter, aber wir haben das zur Kenntnis nehmen müssen, das ist so. Ich habe die Mannschaft erst im Jänner übernommen, konnte dementsprechend noch nicht so viel Einfluss üben, ich war aber im Großen und Ganzen zufrieden, der Blick ist nach vorne gerichtet, auf eine neue Aufgabe in einer neuen Saison, dementsprechend werden wir ein wenig nachjustieren und sind guter Dinge, gehen sehr positiv und gestärkt in die neue Saison hinein.

Ligaportal: Wie wird der Fahrplan für die doch relativ kurze Sommervorbereitung aussehen?

Jürgen Schmitt: Wir starten mit 1. Juli in die Vorbereitung, dementsprechend wurden auch Alternativtrainings miteingebaut. So haben wir viermal ein Spinning gebucht, werden in der Woche generell bis zu fünf Einheiten in der Vorbereitung absolvieren.

Ligaportal: Wie weit ist man in der Planung mit bestehenden oder neuen Spielern, wird es – soweit man das zum aktuellen Zeitpunkt bereits sagen kann - Veränderungen im Kader geben, oder wird man zum größten Teil zusammenbleiben?

Jürgen Schmitt: Es gibt natürlich auch kleine und feine Veränderungen, der eine oder andere Spieler wird uns verlassen, aber auch der eine oder andere dazukommen. Wir sind mit der Kaderplanung fertig, solange die Dinge aber nicht schriftlich fixiert sind, möchten wir dazu noch nichts sagen.

Ligaportal: Gibt es darüber hinaus weitere Neuigkeiten im oder rund um den Verein?

Jürgen Schmitt: Nein, nicht wirklich. Wir haben im Mai unsere neue Anlage, die wir bekommen haben, eröffnet. Das ist wirklich ein wunderbares Schmuckstückchen für einen Fußballverein, ich denke, da kann man angenehm und gut arbeiten, wir freuen uns, auf einer so tollen Anlage arbeiten zu dürfen.

