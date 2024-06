Durchaus ein Saisonziel: SC Göttlesbrunn will wieder mit attraktivem Fußball begeistern

1. Klasse Ost

Der SC Göttlesbrunn hat in der 1. Klasse Ost – vor allem dank sehr starker Leistungen in der Rückrunde – eine insgesamt sehr starke Saison 2023/24 verlebt. Am Ende kam man auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz zu liegen, wenngleich der Punkteabstand nach ganz oben freilich ein recht großer war. Ligaportal hat mit Markus Miletich, seines Zeichens Trainer in Göttlesbrunn, ausführlich über seinen Blick auf die abgelaufene Spielzeit, die Sommervorbereitung sowie die Ziele für die kommende Saison gesprochen.

Ligaportal: Herr Miletich, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Markus Miletich: Das fällt recht positiv aus, ich habe die Mannschaft im Herbst auf dem siebten Platz übernommen, mir war von Anfang an bewusst, dass die Jungs mehr drauf haben, ich habe das auch am Anfang gleich gesagt – man muss ihnen nur in die Spur helfen, quasi den Gestolperten ein bisschen aufhelfen, das wird das schon werden, am Schluss sind wir dann Vierter geworden. Unser Ziel war es auch, die Erstplatzierten aus dem Osten in der 1. Klasse zu werden. Die Tabelle lügt aber nicht, Wienerwald, Breitenfurt und Perchtoldsdorf sind vor uns, gegen sie haben wir auch verloren, so gesehen ist das schon in Ordnung. Dass wir das Potenzial für die Top fünf haben, war vielen bewusst, und das haben wir auch angestrebt. Wichtig ist, dass viele Junge spielen, die Platzierung ist hier nicht das Allerwichtigste, wir wollen aber attraktiven Fußball spielen, wenn man den pflegt, ist man zwangsläufig in der vorderen Hälfte dabei.

Ligaportal: Wie wird der Fahrplan über den Sommer aussehen?

Markus Miletich: Wir haben jetzt noch bis 7. Juli Pause, in Summe also drei Wochen. Dann starten wir die Vorbereitung und werden fünf Spiele absolvieren. Vier davon sind schon fixiert, das fünfte ist noch offen, da wir nicht gewusst haben, ob wir eine 14er- oder eine 15er-Liga bespielen werden. Da wir nun weniger sind, geht es am 7. Juli los und so in fünf, sechs Wochen wir daraufhin die Meisterschaft beginnen.

Ligaportal: Was kann man denn schon zur Kadersituation im Hinblick auf die kommende Saison sagen?

Markus Miletich: Unsere Abgänge sind schon fixiert, da gibt es zwei, die wechseln werden und drei Spieler, die kürzer treten werden, da es sich beruflich nicht ausgeht. Wir haben auch zwei Neuzugänge und sind derzeit auf der Suche nach einem Tormann, führen hier auch bereits ein paar Gespräche. Im Großen und Ganzen haben wir aber eine gute U23, da werden zwei Spieler hochgezogen werden, auch gibt es unter den anderen genügend, die im Training sind, das ist auch der Sinn und Zweck, nämlich, dass wir Jungs aus der Region oder sogar aus der Ortschaft haben.

Ligaportal: Kann man auch betreffend Zielsetzung für die bevorstehende Saison schon etwas kommunizieren?

Markus Miletich: Das Hauptziel des Vereins ist es, einen attraktiven Fußball zu spielen, die Jungen weiterzuentwickeln. Was sich daraus ergibt, wird man dann sehen.

