Nach Raketenstart: USC Perchtoldsdorfs Trainer Dario Kukic im Interview

Der Union SC Perchtoldsdorf hat in der aktuell noch wenig aussagekräftigen Tabelle der 1. Klasse Ost nach zwei Spieltagen die Spitzenposition inne. Die Elf von Trainer Ing. Dario Kukic hält derzeit beim Punktemaximum, besonders beeindruckend ist die Tordifferenz, konnte man in der kurzen Zeit bereits ein Plus von zehn Treffern anhäufen. Wolfsthal wurde am ersten Spieltag mit 4:0 abgefertigt, in der Woche darauf gab es gar ein 7:1 gegen Guntramsdorf. Ligaportal hat beim Coach der Perchtoldsdorfer nachgefragt.

Ligaportal: Herr Ing. Kukic, wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart Ihrer Mannschaft?

Dario Kukic: Es ist natürlich noch ein bisschen früh, um das genau zu sagen, dazu müssten schon mehr Spiele gespielt werden, aber mit zwei Siegen – noch dazu mit zwei überzeugenden Siegen – zu starten, ist natürlich top. Wir müssen natürlich die nächsten Spiele im Auge behalten, uns darauf fokussieren und schauen, wie es weiterläuft. Zwei Spiele sind noch zu wenig, um eine Info geben zu können, wo wir wirklich stehen.

Ligaportal: Was funktioniert schon sehr gut, und wo gibt es trotzdem noch Verbesserungsbedarf?

Dario Kukic: Grundsätzlich hat man immer etwas, wo man sich verbessern kann. Ich habe die Mannschaft jetzt schon seit einem Dreivierteljahr, und das Ganze ist ein Prozess, den wir gemeinsam durchlaufen, wo wir uns die unterschiedlichen Spielphasen genauer ansehen und daran arbeiten. Wenn man auf die letzte Saison blickt, wollen wir auf alle Fälle daran arbeiten, weniger Tore zu bekommen, das ist ein Thema, das wir in der Vorsaison hatten, gerade im letzten Spiel hat es sehr gut ausgesehen, aber wir haben da noch einige Elemente, die wir verbessern müssen, wir sind vor allem auch eine junge Mannschaft, die noch sehr viel Potenzial hat, wo wir noch sehr viel arbeiten können.

Ligaportal: Welches Saisonziel wird man ansteuern?

Dario Kukic: Wir haben von dem her jetzt kein Ziel formuliert, sondern haben uns vorgenommen, in jedes Spiel mit der entsprechenden Einstellung auch dem Siegeswillen reinzugehen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, genauere Ziele kann man sich dann erst ansehen, wenn man dann wirklich sieht, wo man nach sieben, acht Runden steht. Uns geht es vielmehr darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln, die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln und dass wir als Mannschaft einfach unser Spiel verbessern und attraktiven Fußball spielen.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch in der nächsten Runde?

Dario Kukic: Wir haben das Derby auswärts gegen Kaltenleutgeben. Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, uns erwartet sicher ein Spiel auf Augenhöhe, wo es darauf ankommen wird, was wir aufs Spielfeld bringen können. Das wird sicher interessant, und ich kann nur jedem empfehlen, sich dieses Match anzuschauen.

