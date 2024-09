SK Breitenfurt: "Es kommt immer auf Kleinigkeiten an"

1. Klasse Ost

Der SK Breitenfurt hat in der 1. Klasse Ost einen Start nach Maß hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Christopher Walch hat aus den ersten drei Partien konkret neun Punkte geholt, sich mit dem Maximum auch an die Tabellenspitze gesetzt. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Walch über den Saisonstart, die Stärken und Schwächen der Mannschaft und den kommenden Gegner gesprochen. Schon am Samstag geht es zuhause gegen den SC Höflein.

Ligaportal: Herr Walch, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Christopher Walch: Wir sind sehr zufrieden, nach drei Siegen aus drei Spielen kann man natürlich nicht unzufrieden sein. Das war auf jeden Fall ein besserer Start als in den letzten beiden Jahren, zumal wir letztes Jahr nach drei Runden vier Punkte hatten, jetzt bei neun Zählern halten. Damit müssen wir schon sehr zufrieden sein, trotzdem aber Woche für Woche gut arbeiten, das Tempo hochhalten und weiterhin so fleißig punkten.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken bzw. die Schwächen Ihrer Mannschaft?

Christopher Walch: Wir hatten schon in der Vorbereitung ein bisschen ein Verletzungspech mit zwei schweren Verletzungen, einmal mit einem Kreuzbandriss und einem Schulter-/Sehnenriss. Jetzt ist ein weiterer Spieler nach dem letzten Spiel ein wenig bedient und wird uns wahrscheinlich am Wochenende ausfallen, er ist umgeknöchelt. Das sind so ein bisschen die Punkte, die uns wehtun, aber wir haben einen guten, ausgeglichenen Kader, wo wir das auf gewissen Positionen gut kompensieren können. Man muss immer schauen, die Spieler fitzuhalten, was im Amateurbereich nicht so einfach ist, da kommt es immer auf Kleinigkeiten an, etwa wie die Woche für jeden Einzelnen war. Da muss man das Training gut steuern, um das gut kompensieren zu können, ansonsten sind wir im Großen und Ganzen zufrieden, wir haben eine sehr gute Beteiligung, die Burschen sind super motiviert, ziehen wirklich gut mit. Von daher gilt es immer zu sehen, welchen Gegner man als nächstes hat und sich gut auf diesen einzustellen. Das gilt auch für den jeweiligen Platz, weil wir wissen, dass dieser bei uns größer ist als auf einem kleinen Platz auswärts, das sind so die Punkte, auf die es ankommt. Wir sind jedenfalls im Großen und Ganzen zufrieden und werden uns Woche für Woche auf das nächste Spiel vorbereiten und dann sehen wir, was kommt.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe wartet am nächsten Wochenende?

Christopher Walch: Gegen Höflein haben wir uns letzte Saison schwer getan, haben auswärts verloren, daheim zwar gewonnen, aber es war beide Male ein unangenehmes Spiel. Dort wurde der Trainer entlassen, es ist daher schwer zu sagen, was auf uns zukommen wird. Sie hatten jetzt nicht den besten Saisonstart, was aber nicht viel aussagt. Wir wissen, dass wir auf der Hut sein müssen, dass das unangenehm werden kann, und trotzdem müssen wir einfach an unsere Stärken glauben, unser Spiel spielen und uns nicht zu sehr auf den Gegner konzentrieren. Höflein ist sicher unangenehm, wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen und müssen auf der Hut sein.

