ASK Eichkogel: "Wollen uns ganz klar vorne etablieren"

1. Klasse Ost

Details Dienstag, 10. September 2024 08:47

Der ASK Eichkogel hat in der 1. Klasse Ost bis dato ganz gut performt. Die Elf von Trainer Marco Michetschläger holte aus den ersten vier Runden sieben Punkte, reihte sich damit vorläufig auf dem fünften Tabellenplatz ein. Die eigenen Ansprüche gehen auch mindestens in diese Richtung, konkret will man sich vorne etablieren. In der ersten Runde remisierte man in Berg, eine Woche später verlor man gegen Klein-Neusiedl, um danach in Höflein und Wolfsthal zu gewinnen. Eine weitere Bewährungsprobe in diese Richtung erwartet den ASK Eichkogel bereits am kommenden Wochenende, wenn der bis dato mit zwölf Punkten aus vier Spielen noch makellose SK Breitenfurt gastiert. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und Coach Marco Michetschläger zum Talk über den Saisonstart, Stärken und Schwächen, Ziele und den nächsten Gegner gebeten.

Ligaportal: Herr Michetschläger, danke, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Marco Michetschläger: Wir hatten ein schwieriges Programm, weil wir auch im Cup gespielt haben, quasi eine Doppelrunde am ersten Spieltag hatten. Wir sind fast noch auf Kurs, rechnen uns viel aus, da wir eine super Truppe haben mit Qualität offensiv wie auch defensiv. Wir haben ein gutes Gefüge, ich denke, dass wir lange vorne dabei sein können. Wichtig ist natürlich immer, die Ergebnisse einzufahren.

Ligaportal: Ein bisschen haben Sie es in Ihrer ersten Antwort schon angedeutet, wo sehen Sie konkret die Stärken in der Mannschaft, wo möglicherweise die Schwächen?

Marco Michetschläger: Unsere großen Stärken sind definitiv der Ballbesitz und unsere Offensive. Das ist unser Prunkstück, wo wir uns, glaube ich, wirklich von vielen Vereinen in unserer Liga abheben können. Arbeiten tun wir an einer kompakten Defensiver, dieser Geschlossenheit, wo man sagen kann, unser Stürmer ist der erste Verteidiger, wo man geschlossen als Team gegen den Ball arbeitet.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich beim ASK Eichkogel konkret verschrieben?

Marco Michetschläger: Unser Saisonziel ist öffentlich so kommuniziert, dass wir auf jeden Fall vorne dabei sein wollen. Ganz oben ist nicht Pflicht, aber wir sagen natürlich nicht, dass wir den Meistertitel nicht mitnehmen, wir wollen uns ganz klar vorne etablieren.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwarten Sie in der nächsten Runde? Das könnte ein doch sehr hochkarätiges Spiel werden?

Marco Michetschläger: Breitenfurt war letztes Jahr schon knapp davor, das heißt sie sind natürlich haushoher Favorit über das gesamte Jahr hinweg gesehen, aber ich glaube, dass wir ihnen zuhause sicher Paroli bieten, so rechne ich mit einem offenen Spiel.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.