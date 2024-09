ASK Kaltenleutgeben: "Wir müssen nicht, sondern wir dürfen - das ist der schönere Aspekt"

1. Klasse Ost

13 Punkte aus den ersten fünf Runden in der 1. Klasse Ost – ohne Frage, man kann definitiv schlechter in eine Saison starten als es der ASK Kaltenleutgeben vorgezeigt hat. Die genannte Bilanz spülte den Verein weit nach oben, aktuell ist man nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Tabellenführer Breitenfurt. Ligaportal hat diesen Umstand zum Anlass genommen, um mit ASK Kaltenleutgebens Coach Jürgen Schmitt über den Start, die Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner zu sprechen.

Ligaportal: Herr Schmitt, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Jürgen Schmitt: Ich denke, dass wir ganz gut gestartet sind. Ärgerlich ist, dass wir im ersten Spiel gegen Sommerein die Punkte nicht mitgenommen haben was den „Dreier“ betrifft. Wenn du schon 3:1 vorne bist, darf dir das nicht mehr passieren, aber mit zwei Elfern gegen uns ist das leider so passiert. Dem „weine“ ich noch ein bisschen nach, aber es ist dadurch auch nichts Schlimmes passiert. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, es ist ein guter Drive in der Mannschaft, wir haben uns gut weiterentwickelt und eine gute Mischung zwischen routinierten und jungen, hungrigen Spielern. Das macht das Gesamte aktuell, denke ich, aus. Ich darf mich als Trainer daher nichtbeschweren, es läuft ganz gut, muss ich sagen. Wenn dir nach fünf Runden nur zwei Punkte abgehen, ist das ganz zufriedenstellend.

Ligaportal: Wo sehen sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und wo ist eventuell noch Aufholbedarf?

Jürgen Schmitt: Ich glaube, wir haben sehr brav im Ausdauer- und Kondibereich gearbeitet in der Vorbereitung. Das haben wir mit Alternativtrainings und anderen Sportarten gut genutzt, die Mannschaf ist körperlich fit und robust. Im Umschaltspiel offensiv wie defensiv kann es teilweise noch schneller gehen und auch in der Effizienz können wir uns noch verbessern.

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Saisonziel aus?

Jürgen Schmitt: Wir haben uns kein großartig riesiges Saisonziel gesetzt. Wir sind kein Verein, der meint, wir müssen, sondern wir dürfen. Das ist der schönere Aspekt, wir müssen nicht, aber wollen im vorderen Drittel mitspielen, dann ist das gut.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe wartet am kommenden Spieltag?

Jürgen Schmitt: Das wird eine schwierige Aufgabe werden, ich glaube dass Zwölfaxing sich sehr gut nachjustiert hat mit neuen Spielern, sie haben einen sehr guten Gesamtkader, sind eine doch erfahrene Mannschaft, auch die Spieler doch etwas routinierter. Sie spielen einen gepflegten Fußball auf den einzelnen Positionen, haben auch sehr dynamisch und technisch gute Spieler. Ich habe sie unter meinen Top fünf dabei und glaube, dass das eine schwierige Hürde wird.

