1. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:42

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Elias Schekulin (ASK-BSC Bruck II)

Endergebnis:



1. Elias Schekulin (ASK-BSC Bruck II / 6410 Stimmen)

2. Julian Hackl (SC Perchtoldsdorf / 5575 Stimmen)

3. Ante Kvesic (SC Perchtoldsdorf / 2878 Stimmen)

4. Samir Touati (USC Wampersdorf / 2448 Stimmen)

5. Daniel Koppensteiner (SC Haslau / 873 Stimmen)

6. Zaker Malekzada (ASK-BSC Bruck II / 409 Stimmen)

7. Andreas Knoll (ASC Götzendorf / 381 Stimmen)

8. Rene Jörg (ASK Schwadorf / 243 Stimmen)

9. Johannes Weber (SC Göttl. - Arb. / 241 Stimmen)

10. Philipp Galee (Sportfreunde Berg / 198 Stimmen)